Primavalle: «Smantellate il campo rom abusivo di via Cesare Lombroso»

ROMA - Roghi tossici, degrado e microcriminalità: una nota al prefetto di Roma è stata inviata dagli esponenti di Fratelli d’Italia per chiedere la chiusura definitiva dell’insediamento non autorizzato. Quello di via Cesare Lombroso, in verità, non è solo uno dei tanti accampamenti abusivi che ospita famiglie rom. «Ormai è diventato teatro della raccolta di materiali di ogni genere che, per essere smaltiti, sono la causa di continui roghi tossici» è la denuncia di Alberto Mariani e Fulvio Accorinti rispettivamente capogruppo e consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio XIV. «Oggi – ha aggiunto Federico Rocca, responsabile romano enti locali dello stesso schieramento – possiamo affermare con maggiore forza anche il completo abusivismo delle strutture presenti poiché così è stato accertato dal XIV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale».

Cittadini esasperati

Le immagini parlano chiaro, come anche l’aria irrespirabile dovuta ai roghi: i residenti di questo quadrante sono costretti a uno stato di degrado e di insicurezza da ormai TOT anni. In estate, poi, i fumi sprigionati dall’insediamento rendono tutto più complicato. Lo scorso luglio, un incendio di vaste dimensioni si è sprigionato nel campo nomadi e ha impegnato cinque squadre dei Vigili del Fuoco, giunte sul luogo da Prati e Monte Mario. L’enorme catasta era all’incirca di 50 metri lineari d’estensione ed era costituita da quintali di mobili e altri rifiuti solidi incendiati nella parte dell’accampamento che confina con due istituti scolastici.

Il completo abusivismo delle strutture nel campo rom di Primavalle (FdI)

Appello al prefetto

Passano gli anni, ma il campo nomadi abusivo di via Cesare Lombroso non solo è rimasto, ma si è addirittura sviluppato in grandezza. Oltre all’insediamento riconosciuto dal Comune, infatti, ci sono una serie di strutture non autorizzate che si sono aggiunte nel tempo. «Purtroppo – hanno proseguito gli esponenti di Fdi – davanti all’immobilismo del Campidoglio e della maggioranza grillina che amministra il Municipio XIV ci vediamo costretti a rivolgerci al Prefetto di Roma, poiché per evitare lo sgombero vengono accampate giustificazioni quali l’applicazione del piano rom della Raggi e l’impossibilità di ricollocarli altrove: praticamente ci stanno dicendo questa situazione rimarrà cosi per molti anni ancora». La richiesta di Fratelli d’Italia è molto chiara: «Chiediamo la demolizione di manufatti abusivi, una normale procedura amministrativa che deve essere messa in atto contro chiunque e non comprendiamo perché non viene fatto per un campo rom abusivo. Essere a conoscenza di un abuso e non attivare l’iter per reprimerlo è molto grave – hanno concluso – e siamo disposti a chiedere anche l’intervento della Magistratura qualora questa omissione dovesse continuare».