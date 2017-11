Aveva rapinato una profumeria di Roma armato di martello, dopo 2 mesi è stato preso

ROMA - Un martello per compiere una rapina. Un malvivente, insieme a un complice, entrò in una profumeria a volto scoperto e, minacciando il personale con un grosso martello, si fece consegnare l'incasso per poi dileguarsi rapidamente a piedi. Dopo circa 2 mesi, le serrate indagini dei Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno permesso di dare un volto al malvivente e a stringere le ricerche intorno al suo complice. In manette, per quella rapina consumata la sera dello scorso 30 agosto ai danni di una profumeria di via Alessandria, quartiere Salario, è finito un 28enne romano, già noto alle forze dell'ordine.

Preso, ma il complice…

I Carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di rapina, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Roma a seguito dei risultati investigativi dei Carabinieri della Stazione Roma Salaria e del Nucleo Investigativo di Roma che sono riusciti a identificarlo dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei dipendenti dell'esercizio commerciale. L'arrestato è stato portato a Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre il complice è in fase di identificazione.