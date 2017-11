Platano e recide cavi tram 8, Santori e Picone: «Ecco il monitoraggio del verde M5S»

ROMA - È il secondo albero crollato lungo la circonvallazione Gianicolense a pochi metri di distanza l’uno dall’altro nel giro di quattro mesi: la denuncia arriva dal consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Fabrizio Santori e Giovanni Picone, capogruppo FDI al Municipio XII. Succede a Monteverde, su una delle principali arterie della Capitale che collega i quartieri di Monteverde, Bravetta e Pisana con il centro. Tra i danni causati c'è stata la rottura dei cavi che alimentano il tram 8 utilizzato ogni giorno da migliaia di cittadini.

La polemica politica - Non è mancata la polemica politica da parte di esponenti dell'opposizione di centrodestra. "Ci chiediamo dove sia finito il programma di monitoraggio e intervento sulle alberature annunciato in pompa magna dall'Assessore Montanari e dal Sindaco Raggi", chiedono provocatoriamente Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, e Giovanni Picone, capogruppo FDI al Municipio XII.

(L.C.)

Non è la prima volta - Quello crollato nelle scorse ore non e il primo albero crollato. Lungo la stessa direttrice, a pochi metri di distanza, pochi mesi fa era caduto un altro platano: "Tutto questo rappresenta di fatto il fallimento sulla gestione del verde della Sindaca Raggi - attaccano Santori e Picone - Ci chiediamo in che modo siano state controllate le alberature e per questo faremo subito un accesso agli atti. Temiamo che il crollo di stamattina sia l’ennesimo allarme di una situazione ormai fuori controllo in questo quadrante e rischiosa per l’incolumità dei cittadini. Pretendiamo interventi rapidi per la messa in sicurezza del verde perché non è possibile che nei quartieri più verdi della città di Roma ad ogni ondata di maltempo crolli un albero e siamo preoccupati perchè siamo solo all’inizio della stagione invernale".