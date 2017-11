Aggressione a Roma alla stazione Termini, accoltellato un ragazzo nigeriano

ROMA – Notte di 'ordinaria' violenza all'esterno della stazione Termini di Roma. Una lite tra nord africani alle 4:00 del mattino culminata con una coltellata a un nigeriano. La Polizia di Stato, arresta uno degli aggressori. I motivi della lite sono ancora oggetto di indagine, ma alcune fasi sono state immortalate dalle telecamere di sorveglianza dello scalo ferroviario. Proprio grazie a queste immagini, gli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Giovanna Petrocca, hanno potuto procedere all'arresto di E.A.M.S.A., 19 anni originario dell'Egitto. I video mostrano un gruppo di persone - tra le quali l'indagato - che in piazza dei Cinquecento, spaccano alcune bottiglie, lanciano i cocci in strada e, subito dopo, aggrediscono un ragazzo egiziano che fugge, inseguito da 3 nordafricani tra cui E.A.M.S.A.

Sarà proprio quest'ultimo, secondo le dichiarazioni della vittima, a colpirlo all'addome con un coltello. Gli addetti alla sicurezza della stazione sono riusciti a bloccare l'accoltellatore che è stato poi preso in consegna dal personale del commissariato Esquilino. La vittima è stata medicata in ospedale e ne avrà per almeno 10 giorni.

