Portuense, è guerra sul sottopasso: Raggi esulta, ma è stato completato o no?                

ROMA – Sulla sua pagina ufficiale, Virginia Raggi ha annunciato «Roma rinasce passo dopo passo»: magari sarebbe stato più azzeccato dire «sottopasso» se solo il cantiere sarebbe stato chiuso. Nel video postato da Federico Rocca, infatti, viene mostrato come ci siano ancora la segnaletica e le reti che delimitano il cantiere. Per la precisione, la stessa prima cittadina, ha specificato che in fondo «non stiamo parlando di un’opera faraonica». Ma in ogni caso, perché fare un annuncio del genere?

Opera infinita – Quello che si è creato da oltre 30 anni sulla via Portuense, nel punto in cui una volta era presente uno dei primi drugstore della Capitale, è un vero e proprio imbuto. All’altezza del ponte ferroviario, ogni giorno nelle ore di punta si crea un vero e proprio ingorgo che blocca la viabilità tra piazzale della Radio e il quartiere del Trullo. «A complicare le cose – secondo Rocca, responsabile romano enti locali Fratelli d'Italia – è arrivato nel 2014 un parcheggio che nel progetto iniziale non era previsto». Appaiono fuori luogo, dunque, le critiche alla Raggi da parte degli esponenti del partito che era al governo sia della città con Ignazio Marino che del municipio con Maurizio Veloccia.

Il progetto iniziale – Nel progetto iniziale che risale al 2009, infatti, sono previste due corsie per ogni senso di marcia: particolare non da poco che permetterebbe di snellire davvero il traffico sull’intero quadrante. Oltre al numero ridotto di corsie, dunque, a complicare le cose c’è anche il parcheggio aggiunto nella Conferenza di servizi del 2014. In ogni caso, l’attuale sindaco ha annunciato la fine dei cantieri: «La riapertura di questo sottopasso significa snellire il traffico e accorciare i tempi di attesa lungo una strada percorsa ogni giorno da migliaia di automobili e mezzi pubblici che a volte sono costretti a tragitti alternativi».

Fake news a Cinquestelle? – «Purtroppo il sindaco Raggi non perde occasione per dimostrare la propria lontananza dai problemi del territorio» ha attaccato Federico Rocca, che ha proseguito «Lo dimostra l’annuncio della conclusione dei lavori del sottopasso di via Portuense e la definitiva apertura. Ovviamente questo non è vero: i lavori dovevano terminare il 16 ottobre ma non è stato così e i consiglieri e gli assessori del M5S del municipio XI si rifiutano di indicarci una data certa. Stanno facendo a gara per intestarsi la realizzazione dell'opera pur non avendo alcun merito, sono stati per gran parte spettatori e in parte corresponsabili della costruzione di un parcheggio che li costringerà a modificare la viabilità della zona, peggiorandola».