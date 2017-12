Ladro seriale di bagagli alla stazione Termini acciuffato dalla polizia

ROMA - In occasione delle Festività Natalizie, il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio ha incrementato le pattuglie predisposte al controllo del territorio, per contrastare le attività criminali poste in essere in ambito ferroviario. Durante lo svolgimento di un servizio mirato, all'interno della Stazione Ferroviaria di Roma Termini, gli investigatori della Polizia di Stato della Polfer hanno arrestato B.F., cittadino algerino di 36 anni, perché responsabile del furto aggravato di un bagaglio commesso a bordo di un treno in pregiudizio di un viaggiatore italiano.

Non lo sapeva

Il derubato, ignaro di quanto occorsogli, veniva rintracciato a bordo del treno nel frattempo partito alla volta di Venezia e informato del totale recupero del maltolto, che gli veniva restituito in sede di denuncia, integro in ogni sua parte.

Già noto

Il 36enne era già conosciuto dagli agenti in quanto, a seguito di lunghe e laboriose indagini svolte da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, anche con l'ausilio della visione delle immagini del sistema di sicurezza attivo nella stazione FS di Roma Termini, veniva riconosciuto quale autore di numerosi furti di bagagli perpetrati in tempi diversi a bordo treno in danno di viaggiatori. Finito in manette, B.F. è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.