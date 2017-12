Raggi: «Screzi con Lombardi ma avversari sono altri»

ROMA - «Che ci siano stati degli screzi è evidente a tutti però, come abbiamo sempre detto, i nostri veri avversari sono fuori da qui e noi veramente stiamo iniziando a lavorare insieme per portare a termine un progetto molto importante per i cittadini di Roma e del Lazio e poi speriamo anche per i cittadini italiani perchè abbiamo un doppio appuntamento non vogliamo mancare e stiamo lavorando per i cittadini». Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, incontrando i giornalisti al termine dell'incontro in Campidoglio con Roberta Lombardi, candidata del M5s alla presidenza della regione Lazio.